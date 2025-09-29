​Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" daje minimalne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Prawu i Sprawiedliwości (32,87 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,12 proc. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,81 proc. Do Sejmu weszłaby Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - w przeciwieństwie do PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) na mównicy. W tle ławy sejmowe PiS. / Wojciech Olkusnik / East News

Według sondażu Instytutu Badań Pollster, pod koniec września największym poparciem cieszy się PiS. Chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 32,87 proc. badanych. To o 1,24 pkt proc. więcej niż w badaniu przeprowadzonym przez Instytut na początku września.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,12 proc. KO notuje spadek o 1,48 pkt proc. w porównaniu z ostatnim badaniem tej sondażowni.

Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,81 proc. (spadek o 0,74 pkt proc.).

Do Sejmu dostałaby się Nowa Lewica, którą poparło w badaniu 6,68 proc. respondentów (lekki spadek - o 0,64 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 6,66 proc. (wzrost o 1,55 pkt proc. w stosunku do ostatniego sondażu).

Poza Sejmem znalazłaby się Partia Razem (4,52 proc., spadek o 0,97 pkt proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (4,14 proc. respondentów, wzrost o 0,69 pkt proc.), a także Polskie Stronnictwo Ludowe (1,60 proc. poparcia, wzrost o 0,12 pkt proc.).

Głos na "inne ugrupowanie" chce oddać 0,6 proc. respondentów.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 27-28 września br. metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.