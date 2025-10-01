58 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego - wynika z najnowszego rankingu CBOS opublikowanego w środę. To o 6 punktów proc. więcej niż w pierwszym miesiącu jego urzędowania. Na drugim miejscu w rankingu ex aequo znaleźli się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie wobec nich deklaruje 45 proc. Polaków. Które miejsce w rankingu zajęli natomiast Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen czy Donald Tusk?

/ Adam Burakowski/East News / East News

Prawie 60 proc. badanych ufa Karolowi Nawrockiemu

W środę ukazało się najnowsze zestawienie CBOS dotyczące zaufania do polskich polityków. Podobnie jak w sierpniu, liderem wrześniowego rankingu jest urzędujący prezydent Karol Nawrocki. Zaufanie do niego deklaruje obecnie 58 proc. ankietowanych - to 6 punktów procentowych więcej niż w pierwszym miesiącu jego urzędowania. Nawrockiemu nie ufa natomiast co czwarty badany (25 proc., a to spadek o 6 punktów procentowych).

Ufamy również wicepremierom

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej darzonych zaufaniem - z wyraźną stratą do prezydenta - zajęli ex aequo szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych, wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. Ufa im po 45 proc. ankietowanych.

W mniejszości pozostają osoby deklarujące wobec nich nieufność (odpowiednio 27 proc. deklaracji w stosunku do Władysława Kosiniaka-Kamysza i 32 proc. wobec Radosława Sikorskiego).

Na kórym miejscu uplasowali się Tusk i Kaczyński?

Na trzecim miejscu znalazło się aż trzech polityków. 40 proc. Polaków zadeklarowało, że ufa Krzysztofowi Bosakowi, Sławomirowi Mentzenowi oraz Rafałowi Trzaskowskiemu. Kolejny w rankingu Szymon Hołownia cieszy się zaufaniem 38 proc. badanych.

Niżej jest Adrian Zandberg oraz premier Donald Tusk, którym ufa 36 proc. Polaków. 35 proc. ufa z kolei Mateuszowi Morawieckiemu, 32 proc. - Mariuszowi Błaszczakowi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński może liczyć na zaufanie 31 proc. badanych.