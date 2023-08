W sobotę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wysłał pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym poinformował, że środowisko lekarskie utraciło zaufanie do ministra Niedzielskiego i nie widzi możliwości dalszej współpracy z nim. Zapowiedział w nim także zawiadomienie o kontrowersyjnym tweecie prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rzecznik resortu nadal broni Niedzielskiego

Wpis ministra zdrowia jest walką z kłamstwem lekarza i nie popełniono tu żadnego przestępstwa - ocenił w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że ministerstwo sprawdziło, czy w dniu, kiedy ukazał się materiał w TVN, Pisula próbował wystawić receptę na leki przeciwbólowe swoim pacjentom.

Tego dnia, kiedy ukazał się materiał w Faktach TVN, ani jednej recepty dla swojego pacjenta nie próbował wystawić, natomiast zdołał wystawić ją sobie - zaznaczył. Stwierdził też, że według ustaleń resortu, problemu z wystawianiem recept miała nie mieć tego dnia "największa placówka szpitalna w Poznaniu".

Arłukowicz o Niedzielskim: Rozwścieczył pacjentów i lekarzy

O sprawę ministra Niedzielskiego i jego kontrowersyjnego tweeta był pytany w poniedziałek w Radiu RMF24 europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Niedzielski od czasów pandemii zasłynął tym, że jest kompletnie uwiązany partyjnie, niedecyzyjny - w mojej ocenie - skrajnie niekompetentny - tłumaczył gość Tomasza Terlikowskiego. Dodał, że ostatnie zachowanie Niedzielskiego dowodzi jego skrajnej nieodpowiedzialności. Nie powinien pełnić funkcji publicznych - zauważył.

Na razie oczekujemy od ministra tego, że wyjdzie i przeprosi. Chowanie się po gabinetach, niezabieranie głosu przez ani premiera, ani ministra świadczy o jego tchórzostwie i o tym, że nie wie, jak w tej sytuacji się zachować - grzmiał Arłukowicz. Niedzielski rozwścieczył pacjentów, lekarzy, pielęgniarki, cały system, świat polityczny, a z tego, co wiem - także swoich kolegów PiS - mówił polityk PO.

Ministerstwo łagodzi zasady

Dyrektorzy szpitali i szefowie hospicjów mogą od wtorku zgłosić się z prośbą do resortu zdrowia, by ich placówki tymczasowo nie musiały stosować się do nowych przepisów.

By było to możliwe, dana placówka musi wskazać, że jej system informatyczny nie jest przygotowany do nowych zasad. Dlaczego mają problem, z czego on wynika, czy są w kontakcie z dostawą. Centrum e-Zdrowia na bieżąco będzie reagowało - tłumaczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Szpitale i hospicja - jeśli dostaną na to zgodę - nie będą musiały stosować się do nowych przepisów do końca sierpnia. Resort zapowiada, że do tego czasu centrum e-Zdrowia pomoże tym placówkom zaktualizować ich systemy informatyczne.