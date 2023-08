Ponad sto sygnałów o kolejnych problemach z wystawianiem recept elektronicznych na leki psychotropowe wpłynęło od rana do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od kilku dni informujemy o problemach z wystawianiem przez lekarzy recept elektronicznych na leki psychotropowe. Jak się okazuje, problem występuje w dalszym ciągu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Problem udało się tymczasowo rozwiązać tylko w hospicjach. Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że błąd był po stronie dostawcy narzędzi informatycznych dla części tych placówek.

Trudności z wystawianiem e-recept ciągle jednak występują - najczęściej w poradniach: ortopedycznych, onkologicznych, neurologicznych i leczenia bólu.

Ministerstwo Zdrowia zachęca teraz lekarzy, by w razie problemów kontaktowali się z centrum E-zdrowie.

Lekarze to robią - twierdzi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej. Coraz częściej muszą jednak wystawiać tradycyjne, papierowe recepty. Robimy to, by pacjent nie został bez leków. Przede wszystkim następni pacjenci czekają na korytarzu. To nie jest rozwiązanie, by z każdym pacjentem zgłaszać się do CeZ (Centrum E-zdrowie) - dodaje Kosikowski.

O problemie informowały hospicja, które zgłaszały, że lekarze nie mogą wypisywać recept elektronicznych na leki narkotyczne i psychotropowe - niezbędne w zwalczaniu nieraz trudnego do wyobrażenia bólu i dolegliwościami umysłu.

2 sierpnia weszły w życie przepisy, które ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wypisaniu takich leków musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta.

Zasada ta nie dotyczy przepisywania recept w ramach kontynuacji leczenia, jeśli nie upłynęły trzy miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta. Informacja, o tym, że wskazany okres nie został przekroczony, będzie zamieszczana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Przed wystawieniem każdej kolejnej recepty na środki odurzające i leki psychotropowe lekarz będzie musiał sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków: za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) albo systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem - jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP.

Fakt takiej weryfikacji lekarz będzie musiał odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach. Kontrolę sporządzania dokumentacji medycznej po konsultacji z pacjentem przy wypisywaniu środków odurzających i leków psychotropowych będzie prowadził na bieżąco Narodowy Fundusz Zdrowia.