"Minister zdrowia naruszył przepisy prawa" - tak prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati komentuje w RMF FM wpis w mediach społecznościowych szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia ujawnił w nim imię i nazwisko konkretnego lekarza z informacją, że ten medyk wystawił receptę na siebie na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Był to komentarz do sygnałów o tym, że system do wystawiania takich e-recept nie działa. Jak ustalił nasz reporter, dzisiaj prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wyśle list w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Maciej Zaborowski i Przemysław Rosati / Michał Meissner / PAP "Ujawnienie przez członka polskiego rządu wrażliwych informacji jest jawnym złamaniem Konstytucji RP. Nie dostrzegam uzasadnienia i podstawy prawnej po stronie Ministra Zdrowia do udostępnienia tych informacji. Deklarowane publicznie przez Ministra Zdrowia intencje, motywacja i cel ich ujawnienia, tj. reakcja na "nieprawdę" podaną w mediach, nie uprawnia do złamania prawa do prywatności i wykracza dalece poza działanie w granicach prawa. Polskie prawo w takich przypadkach przewiduje możliwość skierowania sprawy na drogę procesu cywilnego. Zawsze istnieje także możliwość publicznego zajęcia stanowiska, ale bez przekraczania granic ustanowionych przez obowiązujących wszystkich porządek prawny" - przekonuje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Mecenas Przemysław Rosati stwierdza w rozmowie z RMF FM, że minister zdrowia złamał tajemnicę lekarską. Według przepisów, ta tajemnica polega na tym, że nie należy ujawniać informacji zgromadzonych w czasie działań lekarza. Takie szczegóły zostały przedstawione w mediach społecznościowych - tak komentuje med. Przemysław Rosati. Polska konstytucja zabrania władzom publicznym udostępniania informacji o obywatelach innych niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, a także gwarantuje prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Biorąc pod uwagę te zapisy, nie mam wątpliwości, że działanie ministra zdrowia, który informował nawet o grupach leków, naruszyło wskazane przepisy - dodaje w rozmowie z naszym dziennikarzem prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Minister Zdrowia ujawnił informacje dotyczące recepty wystawionej przez lekarza, w odpowiedzi na materiał telewizyjny opisujący problemy z wystawianiem recept na środki przeciwbólowe. Zobacz również: Niedzielski ujawnił, jaką receptę wystawił sobie lekarz. NIL i Lewica zawiadomią prokuraturę