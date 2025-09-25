Tak, oczywiście. Jeśli dojdzie do takiej prowokacji, jeśli rosyjskie drony będą stanowić zagrożenie dla Polaków, wtedy oczywiście polskie siły zbrojne w kontakcie z naszymi sojusznikami, oraz ja jako zwierzchnik sił zbrojnych, będziemy walczyć z takimi dronami - zapewnił Karol Nawrocki. Nie chcemy, by nasze granice były naruszane - dodał. Zapewnił, że nasz kraj ma silną armię i wsparcie sojuszników.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nie było błędem. To było zaplanowane działanie Federacji Rosyjskiej. Wszystkie materiały, którymi dysponujemy, wskazują na to, że to było zaplanowane działanie - zdradził.

To działanie zostało podjęte z jednej strony, żeby przetestować system obrony Polski, a z drugiej strony również, by przetestować nasze zdolności w ramach NATO - analizował.



Nawrocki zdradził też, że gdy rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał mu, że nie był to błąd, a celowe działanie.