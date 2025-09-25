„Rosja przekracza granice, czerwone linie. Również granice w przestrzeni powietrznej kraju należącego do NATO - Polski, ale też Estonii i Rumunii” – mówił w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Newsmax prezydent Karol Nawrocki. „To powinno zwiększyć nasze głębokie przekonanie, że powinniśmy stać ramię w ramię w obliczu Federacji Rosyjskiej i robimy to” - dodał.
Prowadząca rozmowę Rita Cosby zapytała prezydenta Polski, czy w przypadku, gdy rosyjski samolot świadomie wkroczy w polską przestrzeń powietrzną, zostanie powiadomiony o tym i nie opuści jej natychmiast, będzie zestrzelony.