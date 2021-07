Gdyby zarzuty wobec prezesa NIK potwierdziły się, to byłby to dla mnie ogromny zawód - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku. Odnosząc się do piątkowego zatrzymania syna szefa Izby - Jakuba, Morawiecki stwierdził, że "każdy jest równy wobec prawa".

