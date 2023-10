Mateusz Morawiecki ujawnił w ubiegłym tygodniu swoje oświadczenie majątkowe. To obowiązek, biorąc pod uwagę fakt, że Morawiecki pełni funkcję publiczną. O ile wiemy już jakim majątkiem dysponuje sam premier, o tyle nadal nie mamy pojęcia, jaki jest realny majątek państwa Morawieckich. W sondażu dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy najważniejsi politycy w państwie powinni ujawniać cały majątek małżeński i partnerski. Odpowiedź jest jednoznaczna.

Mateusz Morawiecki / Zbigniew Meissner / PAP

Respondenci odpowiadali na dwa pytania. Pierwsze dotyczyło tego, czy osoby piastujące najważniejsze funkcje w państwie powinny ujawniać cały majątek małżeński lub partnerski, nawet jeśli mają rozdzielność majątkową lub łączy je konkubinat.

Drugie pytanie odnosiło się bezpośrednio do majątku Mateusza Morawieckiego i jego żony.

Zdaniem aż 83,3 proc. ankietowanych najważniejsze osoby publiczne powinny ujawniać majątek swój i swojej rodziny. Tylko 11 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Polacy uważają, że ta reguła powinna również obowiązywać Mateusza Morawieckiego i jego żonę. 82,1 proc. badanych sądzi, że premier powinien ujawnić nie tylko swoje oświadczenie majątkowe, ale także to należące do jego żony.

/ RMF FM

Co wiemy o majątku Morawieckiego?

Premier Mateusz Morawiecki wykazał w oświadczeniu, że - zgodnie ze stanem na 31 sierpnia 2023 roku - z uwzględnieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych zgromadził środki pieniężne o wartości 69 500 zł. To wzrost o 53 800 zł, bowiem na koniec 2022 roku oszczędności szefa polskiego rządu wynosiły 15 700 zł.

Premier jest również właścicielem obligacji skarbowych o wartości 4 470 280 zł. Te jeszcze osiem miesięcy temu były warte 4 403 140 zł.

Morawiecki od stycznia do sierpnia bieżącego roku z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymał 190 030,24 zł. Jeśli dodamy do tego dietę parlamentarną wynoszącą 30,5 tys. zł, to mamy łączną kwotę ponad 220 tys. zł.

Oprócz środków finansowych i obligacji skarbowych, Mateusz Morawiecki jest też właścicielem dwóch domów. Jednego o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości ok. 1,9 mln zł. Dom jest położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z "zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi".

I drugiego o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych. Przybliżona wartość domu wraz z zabudowaniami i działką wynosi ok. 3,5 mln zł.

Szef polskiego rządu posiada także mieszkanie o powierzchni 72,4 metrów kwadratowych wyceniane na ok. 1,1 mln zł.

Oprócz tego Morawiecki jest właścicielem połowy segmentu szeregowego o powierzchni ok. 180 metrów kwadratowych, którego wartość w przybliżeniu wynosi 600 tys. zł. Premier ma też działkę rolną o powierzchni 2 ha o wartości ok. 200 tys. zł.

Premier w oświadczeniu majątkowym wykazał również "składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych". Mowa o meblach i zabudowie kuchennej o wartości ok. 355 tys. zł i sprzęcie technicznym wartym łącznie 30 tys. zł.

Czego nie wiemy o majątku Morawieckiego?

Iwona i Mateusz Morawieccy - 20 grudnia 2013 roku zawarli umowę o podziale swojego majątku. Od tego czasu szef polskiego rządu nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony.

Portal Onet informował niedawno, że majątek żony premiera można szacować na około 100 mln złotych. Iwona Morawiecka nie ma jednak obowiązku ujawnienia swojego majątku.

Generalny majątek Morawieckich wciąż pozostaje przedmiotem politycznego sporu.

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora zakłada, że parlamentarzyści są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Dotyczy ono majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Tego typu oświadczenia składa się do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz na początku i na końcu kadencji Sejmu i Senatu.