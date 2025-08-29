Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odwołała Krzysztofa Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego. Zastąpi go Karol Madaj.
Dymisja ma związek ze sprawą Hanny Radziejowskiej, kierowniczki berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, która zaalarmowała resort kultury o nieprawidłowościach w instytucji - narażeniu interesów państwa poprzez plany zwrotu dóbr kultury oraz wadliwej polityce komunikacyjnej i zarządczej.
W kwietniu otrzymała ona status sygnalistki od MKiDN, co miało jej zapewnić ochronę przed odwetem. Tak się jednak nie stało - jak informowała Wirtualna Polska, poufny list do szefowej resortu kultury Marty Cienkowskiej został przekazany dyrektorowi Instytutu Pileckiego Krzysztofowi Ruchniewiczowi, co naruszyło zasady poufności i ochrony sygnalistów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało później przyznanie statusu sygnalistki za "pomyłkę" urzędnika, twierdząc, że korespondencja nie spełniała wymogów ustawy o ochronie sygnalistów. Finalnie w połowie sierpnia Krzysztof Ruchniewicz odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska, argumentując swoją decyzję utratą zaufania i przekazaniem poufnych informacji osobom trzecim.
Sprawą zainteresował się prezes Urzędu Danych Osobowych Mirosław Wróblewski, który zażądał wyjaśnień od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. wycieku danych.
Na piątkowym briefingu prasowym Marta Cienkowska poinformowała, że Krzysztof Ruchniewicz został odwołany ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.
Więcej informacji wkrótce.