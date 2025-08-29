Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odwołała Krzysztofa Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego. Zastąpi go Karol Madaj.

Krzysztof Ruchniewicz / Anita Walczewska / East News

Dymisja ma związek ze sprawą Hanny Radziejowskiej, kierowniczki berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, która zaalarmowała resort kultury o nieprawidłowościach w instytucji - narażeniu interesów państwa poprzez plany zwrotu dóbr kultury oraz wadliwej polityce komunikacyjnej i zarządczej.

W kwietniu otrzymała ona status sygnalistki od MKiDN, co miało jej zapewnić ochronę przed odwetem. Tak się jednak nie stało - jak informowała Wirtualna Polska, poufny list do szefowej resortu kultury Marty Cienkowskiej został przekazany dyrektorowi Instytutu Pileckiego Krzysztofowi Ruchniewiczowi, co naruszyło zasady poufności i ochrony sygnalistów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało później przyznanie statusu sygnalistki za "pomyłkę" urzędnika, twierdząc, że korespondencja nie spełniała wymogów ustawy o ochronie sygnalistów. Finalnie w połowie sierpnia Krzysztof Ruchniewicz odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska, argumentując swoją decyzję utratą zaufania i przekazaniem poufnych informacji osobom trzecim.

Sprawą zainteresował się prezes Urzędu Danych Osobowych Mirosław Wróblewski, który zażądał wyjaśnień od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. wycieku danych.

Krzysztof Ruchniewicz zdymisjonowany

Na piątkowym briefingu prasowym Marta Cienkowska poinformowała, że Krzysztof Ruchniewicz został odwołany ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.