Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma pożegnać się z rządem do końca roku - podaje "Super Express", powołując się na nieoficjalne źródła. To kolejne w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat odejścia wicepremiera ds. bezpieczeństwa z gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Jak pisze "Super Express", Jarosław Kaczyński dwoi się i troi, aby zadbać o stabilną sejmową większość.

Prezes ma dość sytuacji, kiedy podczas kluczowych głosowań w Sejmie nie jest pewny do samego końca większości. Może jedynym wyjściem będą wcześniejsze wybory i ułożenie na nowo Sejmu. Dlatego Jarosław ma odejść z rządu do końca roku i szykować partię na wybory - powiedział gazecie ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes uspokoił relacje między Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobrą. Teraz musi zadbać o partię, bo niewykluczone, że na wiosnę 2022 r. zrobimy wcześniejsze wybory - ujawnił natomiast w rozmowie z dziennikiem inny wysoko postawiony polityk PiS.

Według tabloidu, odejście z rządu ma umożliwić prezesowi PiS nie tylko skoncentrowanie się na partii, lecz także przeprowadzenie operacji wszczepienia endoprotezy kolana w drugiej nodze.

A praca w rządzie całkowicie uniemożliwia operację - tłumaczy inny ważny polityk Zjednoczonej Prawicy.

Odejście i rekonstrukcja?

Wcześniej o możliwym odejściu Kaczyńskiego z rządu pisał "Wprost". Według nieoficjalnych ustaleń tygodnika, wicepremier do spraw bezpieczeństwa zamierza odejść z gabinetu na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi.



Stanowisko zamierza opuścić na półtora roku przed wyborami, by móc całkowicie poświęcić się partii - mówi źródło "Wprost".



"Rzeczpospolita" z kolei sugeruje, że PiS przymierza się do rekonstrukcji rządu. Według gazety miałaby ona objąć także samego Jarosława Kaczyńskiego, a mogłoby do niej dojść już po kongresie Zjednoczonej Prawicy, który odbędzie się 3 lipca.



Jarosław Kaczyński, będąc liderem partii rządzącej, przez lata stronił od pełnienia oficjalnych stanowisk w rządzie, choć miał wielki wpływ na Radę Ministrów. W 2020 roku został wicepremierem i koordynatorem komitetu ds. bezpieczeństwa. Oficjalnie sprawuje nadzór nad Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służbami specjalnymi.