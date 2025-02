Prezydent Andrzej Duda powołał gen. broni Dariusza Łukowskiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpi on Jacka Siewierę, który złożył rezygnację. Szefem Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP został Wojciech Kolarski.

Gen. Dariusz Łukowski (z prawej) zastąpi na stanowisku szefa BBN Jacka Siewierę (z lewej) / Leszek Szymański / PAP

Nowy szef BBN

Wyznaczenie szefa BBN - na mocy m.in. ustawy o obronie Ojczyzny - to wyłączna kompetencja prezydenta RP. Andrzej Duda powołał w poniedziałek na to stanowisko gen. broni Dariusza Łukowskiego.

Gen. Łukowski był wcześniej wskazywany jako kandydat na to stanowisko. Pytany w poniedziałek przez dziennikarzy, jeszcze przed uroczystością w Pałacu Prezydenckim, czy jest szansa, by to on objął stery w BBN, odpowiedział, że w jego przypadku "problem polega na tym, że jest czynnym żołnierzem", a "czynny żołnierz nie może być ministrem w Kancelarii Prezydenta".

To wiązałoby się z odejściem ze służby. To naturalnie ogranicza taką możliwość. Ja mogę być jedynie osobą kierującą biurem BBN, jak kiedyś robił to gen. (Roman) Polko - cytuje odpowiedź gen. Łukowskiego PAP.

Prezydent Andrzej Duda oraz nowo powołany szef BBN gen. broni Dariusz Łukowski. / Leszek Szymański / PAP

Gen. Łukowski zastąpi Jacka Siewierę, który 25 stycznia złożył na ręce prezydenta Andrzeja Dudy rezygnację z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jej powodem mają być osobiste plany Siewiery.

Pan minister zadecydował o wzięciu udziału w stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Uzgodnił swoją decyzję z panem prezydentem - wyjaśniła szefowa kancelarii prezydenta.

Reporter RMF FM ustalił nieoficjalnie, że Siewiera ma trafić do międzynarodowej rady państw basenu Morza Bałtyckiego.

BBN to instytucja podległa prezydentowi RP, przy pomocy której wykonuje on swoje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością - to np. udział w tworzeniu dokumentów strategicznych i przygotowywanie analiz dla prezydenta, monitorowanie i nadzór na Siłami Zbrojnymi RP oraz monitorowanie, ocena i opiniowanie działań innych instytucji państwowych zajmujących się bezpieczeństwem, w tym formacji pozamilitarnych. Biuro stanowi także zaplecze merytoryczne i organizacyjne zwoływanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zmiany w Kancelarii Prezydenta RP

To nie koniec zmian w KPRP. Andrzej Duda powołał Wojciecha Kolarskiego na szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP.

Mieszko Pawlak, który do tej pory pełnił tę funkcję, został powołany na sekretarza stanu, zastępcę szefa BBN ds. międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Mirosław Wiklik został powołany na stanowisko sekretarza stanu, zastępcę szefa BBN.

Prezydent powołał też Nikodema Rachonia na podsekretarza stanu, zastępcę szefa Biura Polityki Międzynarodowej, Dianę Głownię na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Katarzynę Pawlak-Muchę, również na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.