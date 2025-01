Grzegorz Braun został wyrzucony z obrad w Parlamencie Europejskim, ponieważ zakłócił okrzykami minutę ciszy dla ofiar Holocaustu. Grozi mu utrata europoselskiej pensji. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, może on utracić 21 tys. euro.

Grzegorz Braun wyproszony z obrad PE. / Daniel Gnap / PAP

W europarlamencie w Brukseli odbyła się w środę specjalna sesja poświęcona pamięci ofiar Holokaustu. Wzięła w niej udział m.in. Corrie Hermann, córka węgierskiego kompozytora Pala Hermanna zamordowanego przez nazistów.

Dzisiaj upamiętniamy sześć milionów żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci zamordowanych przez nazistowskie Niemcy. Sześć milionów istnień ludzkich straconych w wyniku celowego, zorganizowanego i sponsorowanego przez państwo ludobójstwa Żydów w Europie - powiedziała szefowa PE Roberta Metsola, dodając, że z powierzchni ziemi zmiecione zostały całe społeczności, rodziny i pokolenia.

Metsola ostrzegła, że Holokaust nie wziął się znikąd, bo dehumanizacja Żydów rozpoczęła się na długo wcześniej. Dzisiaj antysemityzm znowu rośnie (...) Liczba antyżydowskich przestępstw z nienawiści wzrosła w Europie o 400 proc. - powiedziała.



Corrie Hermann, córka węgierskiego kompozytora i wiolonczelisty Pala Hermanna zamordowanego przez nazistów w 1944 r., opowiedziała o tym, jak jej ojciec został aresztowany podczas łapanki, trafił do więzienia, skąd został przetransportowany w wagonie bydlęcym do obozu koncentracyjnego Drancy pod Paryżem. W czasie podróży udało mu się napisać list do szwagra i wyrzucić kartkę z pociągu. Poprosił w nim o uratowanie instrumentów. Była to od niego ostatnia wiadomość.

Wiolonczelę Hermanna udało się uratować, w środę europosłowie mieli okazję odsłuchać krótkiego recitalu odegranego na tym instrumencie.

Braun zakłócił minutę ciszy

Uroczystość w Brukseli zakłócił polski europoseł Grzegorz Braun, były już polityk Konfederacji, który podczas minuty ciszy kilkakrotnie wykrzyknął "Módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie".

Braun został na żądanie szefowej PE wykluczony z obrad sesji plenarnej i wyprowadzony z sali w eskorcie straży parlamentarnej. Grozi mu utrata europoselskiej pensji.

"Prawdziwa twarz konfederacji! Braun wyrzucony za zakłócanie porządku w trakcie specjalnej sesji plenarnej z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Wstyd!" - napisał na platformie X europoseł Dariusz Joński po wyprowadzeniu polskiego europosła z sali.