"W środę otrzymałem informację od małżonki Mariusza Kamińskiego, że sąd wydał nakaz, aby był on przymusowo dokarmiany" - powiedział Andrzej Duda w szwajcarskim Davos. Prezydent ponownie zaapelował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił politykom PiS-u przerwę w odbywaniu kary.

Mariusz Kamiński na zdjęciu z października 2023 roku / Leszek Szymański / PAP

Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego (Barbary Kamińskiej - przyp. red.), że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - powiedział prezydent na konferencji prasowej, która odbyła się w środę w szwajcarskim Davos.

Andrzej Duda ponownie zaapelował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by przerwał wykonywanie kary więzienia przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaznaczył, że zgodnie z prawem Bodnar - jako prokurator generalny - może to zrobić w każdej chwili.

Przypominam panu prokuratorowi generalnemu, że jest byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że przez lata był związany jako wiceprezes, także z Helsińską Fundacja Praw Człowieka - że to jest sytuacja człowieka. Człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj organy polskiego państwa - myślę o polskich sądach - z nim czynią, osadzając go w więzieniu - powiedział.

Prezydent zaznaczył, że Mariusz Kamiński właśnie dlatego podjął strajk głodowy. Andrzej Duda ocenił, że obecnie b. szef CBA znajduje się "rzeczywiście w bardzo złym stanie zdrowia".

Ja apeluję do pana ministra, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich związanego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, aby się zastanowił nad sobą i nad tym, co robi - dodał Andrzej Duda.

W oświadczeniu przesłanym do dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego adwokat Mariusz Kamińskiego mec. Michał Zuchmantowicz napisał, że jego klient nie zgadza się z opiniami lekarskimi i postawieniem Sądu Okręgowego w Radomiu o przymusowym leczeniu. Dlatego Mariusz Kamiński skorzysta z zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. "Kontynuuje głodówkę. Procedura jednak jest wdrażana, gdy sytuacja jest pod względem medycznym trudna" - napisał mec. Zuchmantowicz.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik prawomocnie skazani

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec polityków PiS-u na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Adam Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie.

W poniedziałek w TVN24 minister sprawiedliwości powiedział, że we wtorek będzie zapoznawał się z aktami sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz że przekaże akta sprawy prezydentowi ze swoim stanowiskiem "za kilka dni", "a później już wszystko w rękach prezydenta, co on z tym zrobi".