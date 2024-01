"Warto, żeby nawet mały klub, jakim jest Konfederacja, miał wicemarszałka" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Bosacki, odnosząc się do faktu, że wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z tego stanowiska przepadł w głosowaniu. "Mam nadzieję, że przyjdzie moment, kiedy Konfederacja zrozumie, że Braun kompromituje nie tylko Polskę, ale też to ugrupowanie" - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu przepadł w środowym głosowaniu. Za usunięciem polityka Konfederacji z tego stanowiska zagłosowało zaledwie 32 posłów; 77 było przeciw, a 152 się wstrzymało.

"Tam (w Konfederacji - przyp. red.) nie są sami antysemici i - powiem to chyba dosyć dosadnie - same świry. Są tam też ludzie o bardziej umiarkowanych i rozsądnych poglądach. Na pewno trzeba wykluczać ludzi, którzy robią takie rzeczy jak Braun, a niekoniecznie całą formację" - stwierdził Marcin Bosacki.

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na słowa posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która stwierdziła, że Platforma Obywatelska głosując de facto za zachowaniem stanowiska dla Krzysztofa Bosaka, bierze na siebie odpowiedzialność za dalsze zachowanie Grzegorza Brauna. Nasz gość nie chciał się zgodzić z tymi słowami i stwierdził, że jego ugrupowanie dało "raczej pewien ograniczony kredyt zaufania marszałkowi Bosakowi".

"On akurat poza tym jednym incydentem, kiedy był w mojej ocenie mało stanowczy wobec Brauna, prowadzi obrady sprawnie, natomiast Lewica nie uzgodniła z nami swojego wniosku. To też miało wpływ na naszą decyzję" - poinformował poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Uważam, że w prezydium Sejmu powinni być przedstawiciele klubów opozycyjnych. Żałuję, że PiS z uporem maniaka zgłasza niewybieralną panią marszałek Witek" - dodał.

Tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM była też sprawa komisji śledczej ds. Pegasusa, którą w środę, w porannym głosowaniu, powołał Sejm. Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało już, że przewodniczącą komisji będzie Magdalena Sroka. Jak do tego odnosi się Marcin Bosacki, który również miał nadzieję na kierowanie pracami komisji?

"Kiedy wchodziłem do studia, to wiem, że jeszcze się toczyły negocjacje w tej sprawie. Jeśli tak będzie, to z całą pewnością będę wspierał panią Srokę moim doświadczeniem, a myślę, że w tej komisji mam największe doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii Pegasusa, bo dwa lata się tym zajmowałem w Senacie" - stwierdził gość RMF FM.

Tomasz Terlikowski zauważył, że część elektoratu KO nie jest zadowolona z objęcia funkcji przewodniczącej komisji przez Magdaleną Srokę, która w 2020 roku zagłosowała przeciw wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego - już po tym, jak wybuchła sprawa z Pegasusem.

"Polityka nie jest profesją czy zajęciem polegającym na znajdowaniu idealnych rozwiązań, tylko najlepszych rozwiązań, które są możliwe" - stwierdził Marcin Bosacki.

"Będę chciał rozwiązać wszystkie niejasności w tej aferze, łącznie z tym - dla mnie absolutnie podstawowym pytaniem - czy ci, którzy najpierw kupili, a potem używali Pegasusa wobec opozycji, wiedzieli, że natychmiast wszystkie zebrane przez nich dane znajdują się na serwerze w Izraelu. Jeśli wiedzieli, to jest to świadoma bądź nie pomoc obcemu wywiadowi. To już są cięższe przestępstwa, niż przestępstwa urzędnicze" - podkreślił poseł Koalicji Obywatelskiej.