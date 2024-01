Adam Bodnar jest ostatnią osobą, którą można posądzić o łamanie prawa - komentował Donald Tusk dodając, że na miejscu prezydenta zastanowiłby się, czym podyktowana jest taka decyzja. Ziobro zdewastował sądownictwo - stwierdził premier, zaznaczając, że nie słyszał w tej sprawie protestów z Pałacu Prezydenckiego.

Zdaniem premiera, to Andrzej Duda jest sprawcą tego zamieszania konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego.

"Nie będę zapominał, że to prezydent jest sprawcą tego zamieszania konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego. Rok 2015, 2016 2017 to są wspólne decyzje prezydenta Dudy i pana Kaczyńskiego" - powiedział szef rządu, dodając, że mówił już o tym prezydentowi.



Tusk i spór o media publiczne

Kiedy wreszcie zakończy się w Polsce spór o media publiczne? Ile czasu dostał minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz?

"Nie mam włączonego stopera. Trwa proces" - mówi Tusk, dodając, że rządowi zależy na tym, by ów "proces" przebiegał w ramach obowiązującego prawa.

Decyzje ministra Sienkiewicza podlegają ocenie prawnej, w tym ocenie sądów. My je będziemy respektować. Wiem, że w PiS ludzie nie są w stanie wyobrazić tego, że prezesem TVP zostaje człowiek, którego premier nigdy nie widział na oczy - stwierdził szef rządu.

Premier dodał, że środków na działalność mediów publicznych nie zabraknie. Nie będą to jednak tak duże sumy, jak za czasów Jacka Kurskiego.

Co z prawami kobiet?

Jeśli chodzi o terminację ciąży w przypadku zagrożenia życia kobiety, sytuacja zmieni się o 180 stopni. Powinni bać się ci, którzy odmawiają takiej pomocy. My teraz intensywnie pracujemy nad tym projektem, ale konkretnej daty podać nie mogę. To nie będzie jeden dokument, a zestaw rekomendacji - w ten sposób Donald Tusk odpowiadał na pytanie dotyczące zmian w podejściu do aborcji.

Projekt o prawie do legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży ma złożyć KO. Tusk zaznacza, że w grę wchodzić może także referendum. Premier sprawia wrażenie zdeterminowanego, by zmienić sytuację kobiet w Polsce. "Jeśli nie znajdzie się większość w Sejmie, to poszukamy innej drogi, na przykład drogą rozporządzeń" - stwierdził.

Polska polityka wobec Ukrainy

Donald Tusk zaznacza, że "kwestia ukraińska" ma dwojaki charakter. W wymiarze bezpieczeństwa, ponadpartyjne porozumienie, jest dla premiera rzeczą oczywistą. "Póki Ukraina walczy z Rosją, póty my jesteśmy względnie bezpieczni" - mówi Tusk, przyznając, że każdy patriota musi uznawać tę rację.

Zdaniem Tuska Europa nie może zawahać się w dozbrajaniu Kijowa i udzielania mu wsparcia. Sporną kwestią pozostaje jednak ta, dotycząca interesów Polski. "Polacy pomagają Ukrainie, ale nie mogą z tego powodu cierpieć" - stwierdził premier i zapowiedział "większą asertywność" w relacjach z ukraińskim rządem. "Będę apelował, by nam pomogli, by nasi rolnicy nie musieli protestować na granicy" - zaznaczył.