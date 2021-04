Przepychanki w koalicji, losy dalszych obostrzeń, reakcje świata na niepokojące ruchy rosyjskich wojsk - tak będzie wyglądał tydzień w polskiej i światowej polityce.

Pluszaki zamiast gości w jednej z warszawskich restauracji / Mateusz Marek / PAP

Niewykluczone, że rozstrzygnie się też sprawa nowych politycznych sojuszy. Być może dowiemy się, jakie będą losy aliansu Jarosława Gowina z Pawłem Kukizem. Politycy spotkali się w ten weekend i rozmawiali o wzajemnym wsparciu w Sejmie swoich projektów. Wiemy też, że Kukiz rozmawia o tym samym Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli dołożyć do tego ostatnie kłótnie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, w koalicyjnym kotle może w przyszłym tygodniu zawrzeć.

W środę posiedzenie Sejmu, tam m.in. kolejne podejście do powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do końca tygodnia musi pojawić się też najpewniej informacja, co dalej z obostrzeniami. Te, które mamy teraz, obowiązują do 18 kwietnia. Wszystko zależy oczywiście od przyrostu nowych zakażeń, ale jakąś decyzją rząd musi nam przekazać.

Jeżeli chodzi o wydarzenia na świecie, być może poznamy odpowiedź na pytanie o dalszy rozwój sytuacji u granic Ukrainy, gdzie od kilku dni gromadzą się rosyjskie wojska. Niewykluczone są kolejne ruchy Rosjan i kolejne reakcje świata i Europy.

Jakie obostrzenia obowiązują do 18 kwietnia?

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem nie mogą działać wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m kw. pozostaną. Centra i galerie handlowe - tak jak obecnie - pozostaną zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób.



Salony fryzjerskie i kosmetyczne pozostają zamknięte.



W miejscach kultu religijnego obowiązuje nadal limit osób - na 1 osobę musi przypadać 20 m kw. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.



Żłobki i przedszkola są nadal nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Również uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczyć się będą w dalszym ciągu zdalnie.

Hotele pozostają w większości przypadków zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także obiekty dla np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.



Wciąż są zamknięte teatry, kina, muzea, galerie sztuki, siłownie, baseny, aquaparki i parki rozrywki. Restauracje mogą wydawać posiłki wyłącznie na wynos.