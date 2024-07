Do wpisu pełnomocnik Marcina Romanowskiego dołączył kopię listu do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, pod którym widnieje podpis przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE Theodorosa Rousopoulosa. "Niniejszym potwierdzam, że jako członek Zgromadzenia pan Romanowski korzysta z immunitetów i przywilejów przewidzianych w Umowie Ogólnej w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy w dnia 2 września 1949 r. oraz Protokole dodatkowym tego Układu z dnia 6 listopada 1952 r., które zostały ratyfikowane przez Polskę 16 marca 1993 r." - czytamy w liście, opublikowanym przez Lewandowskiego.

Prawnik podał też, że pismo przewodniczącego ZP RE trafiło do sądu wraz z wnioskiem o natychmiastowe zwolnienie Romanowskiego. "Czynność przedstawienia zarzutów jest prawnie bezskuteczna, zatrzymanie było nielegalne, a wobec osób odpowiedzialnych za przekroczenie uprawnień i bezprawne pozbawienie wolności zostaną podjęte kroki prawne po zwolnieniu mojego Klienta" - napisał Lewandowski.

Mecenas, który ocenia, że - mimo uchylenia Romanowskiemu immunitetu przez Sejm - chroni go immunitet członka ZP RE, informował wcześniej we wtorek, że wysłał do organów Rady Europy skargę na działania polskiej prokuratury i służb.

Z jego oceną nie zgadza się Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Według niej immunitet ZP RE nie wyłączał możliwości zatrzymania Romanowskiego i przedstawienia mu zarzutów. Immunitet ten - jak mówił rzecznik PK prok. Przemysław Nowak - znajduje zastosowanie wyłącznie do czynów popełnionych w związku ze sprawowaniem mandatu lub w czasie posiedzenia ZP RE lub prac podkomisji.

Poinformował też, że prokurator samodzielnie uznał, iż immunitet nie znajduje w tej sprawie zastosowania na podstawie przepisów regulujących status Rady Europy.

Równolegle w zakresie zastosowania immunitetu o opinie prawne wystąpił prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar. MS udostępniło na swej stronie opinie, które przygotowali: dr hab. Andrzej Jackiewicz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab. Joanna Juchniewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

"Gdy prokurator generalny takie opinie otrzymał, przesłał je do prokuratury celem ewentualnego wykorzystania. Natomiast podstawowym źródłem ustaleń jest analiza własna prokuratury" - dodał prok. Nowak.

Hołownia: Gdy otrzymam korespondencję od przewodniczącego ZP Rady Europy, przekażę ją prokuraturze

"Rola Sejmu RP w sprawie posła Romanowskiego zakończyła się w ubiegły piątek podjęciem - na wniosek prokuratury - decyzji w sprawie immunitetu poselskiego" - napisał we wtorek wieczorem na platformie X marszałek Szymon Hołownia.

"Gdy tylko do mojego biura wpłynie korespondencja od przewodniczącego ZP Rady Europy, co jeszcze nie nastąpiło, niezwłocznie przekażę ją prokuraturze, która jest od początku wyłącznym dysponentem postępowania karnego" - dodał lider Polski 2050.