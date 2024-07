Prokuratura złożyła już wniosek do sądu o tymczasowy areszt na trzy miesiące dla Marcina Romanowskiego. Instytucja ma teraz 24 godziny na zapoznanie się z wnioskiem i decyzję, czy zastosuje środek zapobiegawczy.

Poseł PiS Marcin Romanowski na sali obrad Sejmu - 11 lipca 2024 r. / Tomasz Gzell / PAP

Komunikat prokuratury

We wtorek po południu rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał w komunikacie, że prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy posła Marcina Romanowskiego.

Jak podano, "konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z groźby wymierzenia surowej kary".

W komunikacie poinformowano również, że przestępstwa zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności, a zatem "potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania uzasadniona jest również grożącą podejrzanemu surową karą".

Kiedy zostanie podjęta decyzja w sprawie tymczasowego aresztu?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma teraz 24 godziny na zapoznanie się z wnioskiem i decyzję, czy zastosuje środek zapobiegawczy.

Mecenas polityka Suwerennej Polski Bartosz Lewandowski uważa, że posiedzenie aresztowe może się odbyć jeszcze dziś.

Zarzuty dla Romanowskiego

W poniedziałek po południu poseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego Marcin Romanowski został wyprowadzony z mieszkania przez funkcjonariuszy ABW. Wieczorem rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował o postawieniu mu zarzutów.

W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Marcinowi Romanowskiemu zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Pełnomocnik Marcina Romanowskiego o materiale dowodowym

Pełnomocnik posła PiS mec. Lewandowski przekazał we wtorek, że materiał dowodowy, który został przedstawiony Romanowskiemu, liczy około 100 tomów.

Dodał, że materiał dowodowy z uwagi na jego objętość jest niemożliwy do zapoznania się z nim w tak krótkim czasie. Każdy tom ma co najmniej 200 stron. Nie ma realnych szans, żeby zapoznać się w tak krótkim czasie nawet z dość istotną częścią tego materiału - podkreślił mecenas, dodając, że jego zdaniem to, co znajduje się w aktach sprawy, znacząco różni się od tego, co przekazano w mediach.

Zapoznałem się z tym materiałem na tyle, na ile byłem w stanie w tak krótkim czasie - stwierdził Lewandowski, oceniając, że w aktach znajduje się wiele "zaskakujących rzeczy".

Mec. Lewandowski dodał, że najprawdopodobniej w tym tygodniu złoży zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu Romanowskiego.

Według Kodeksu postępowania karnego zatrzymanie przez organy ścigania może trwać maksymalnie 48 godzin. W tym czasie należy zwolnić zatrzymanego lub przekazać do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek ten sąd musi rozpoznać w ciągu kolejnych 24 godzin.

W piątek Sejm uchylił immunitet Marcinowi Romanowskiemu, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2019-2023 Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, który nadzorował ten fundusz.

"Sprzeczne z prawem zatrzymanie"

Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych w latach 2022-2023, wybrany kilka tygodni temu do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, napisał we wtorek na platformie X: "Sekretarz Generalna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowała mnie, że Rada Europy wystąpi do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. sprzecznego z prawem zatrzymania Marcina Romanowskiego"

Jak dodał, "bez zgody tej instytucji, zatrzymanie posła - członka ZPRE nie jest możliwe".