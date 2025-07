Zgodnie z unijnym prawem Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na uchylenie immunitetu któregokolwiek z jego członków, zanim możliwe będzie wszczęcie wobec niego postępowania karnego przez krajowe organy ścigania.

Wniosek trafił do Roberty Metsoli, przewodniczącej PE, która przekaże go do odpowiedniej komisji parlamentarnej. Procedura może potrwać kilka tygodni lub miesięcy.

Wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi skierowany do PE

O uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi zawnioskowała warszawska prokuratura okręgowa. Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak potwierdziła w komunikacie, że wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy dwóch spraw: podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz o wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego numeru tygodnika "Nie" w czasie, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.

Jak informowano, w pierwszej ze spraw zawiadomienie złożył do prokuratury dziennikarz Grzegorz Jakubowski w związku z procesem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zainicjowanym prywatnym aktem oskarżenia. W zawiadomieniu Jakubowski zarzucił Obajtkowi kłamstwo wygłoszone przed sądem 11 maja 2023 r.

Powołał się na nagranie z 2018 r., opublikowane w marcu 2024 r. przez Onet, które mają świadczyć o nieformalnych kontaktach Obajtka z Nisztorem - wbrew temu, co Obajtek zeznał w sądzie.

Druga ze spraw dotyczy wycofania w marcu 2023 r. ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu jednego z numerów tygodnika "Nie".

Obajtek odpiera zarzuty

Daniel Obajtek odnosił się do sprawy jeszcze w piątek. "Jeżeli chodzi o zarzuty: wytłumaczyłem wszystko w prokuraturze. Nagrania są zmontowane. Co do drugiego: wycofanie jednego numeru tygodnika 'Nie' uważam jak najbardziej za stosowane, bo obrażało uczucia religijne, krzyż i Świętego Jana Pawła II" - napisał na platformie X były szef Orlenu.

Do wpisu dołączył zdjęcie okładki numeru tygodnika "Nie", który zdecydował się wycofać. "Jeśli za to mam stracić immunitet, przyjmuję to z dumą" - zaznaczył.