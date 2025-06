Gorzkie pokłosie "Cóż szkodzi obiecać?"

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda przekazała, że w prawach członka klubu na trzy miesiące został zawieszony poseł Przemysław Witek. Chodzi o stwierdzenie "cóż szkodzi obiecać", którego polityk użył na antenie Polsat News przed wyborami.

Przed spotkaniem senator Krzysztof Kwiatkowski mówił dziennikarzom, że nie ma mowy o zmianie na stanowisku premiera. Mamy premiera, który doprowadził do zwycięstwa w 2023 roku, zwycięstwa na cztery lata - podkreślił. Spotkanie będzie dotyczyło tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, gdzie jesteśmy po wyborach prezydenckich i pewnego planu, pomysłu, który premier przedstawi na najbliższe tygodnie - wskazał.

Z kolei wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak wskazywał, że "dzięki premierowi koalicja wygrała wybory, dzięki zaangażowaniu premiera mamy w Sejmie PSL i ludzi z Polski 2050". Nie wyobrażam sobie, że będzie inny premier - dodał.

Odnosząc się do wyników wyborów prezydenckich, Kołodziejczak zauważył, że nie widział "zaangażowania wszystkich partii koalicyjnych". Ja bym chciał, by ci, którzy kierują niektórymi resortami, lekko się otrząsnęli i zrozumieli, że to też od ich pracy zależał wynik naszego kandydata - zaznaczył.

Pytany o możliwą rekonstrukcję rządu Kołodziejczak wyraził przekonanie, że "w ministerstwie rolnictwa jest za dużo departamentów, które są po prostu niesterowne". W jego ocenie "gdyby resortów było mniej, to łatwiej by się nimi zarządzało".

Z nieoficjalnych informacji wynika, że premier głównie motywował parlamentarzystów, nie wymieniając personaliów. Donald Tusk miał też nie zapowiedzieć wprost powołania rzecznika rządu, a raczej sugerować powołanie biura prasowego.

W trakcie podsumowania nie padło żadne nazwisko, nawet 'Jarosław Kaczyński' - powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z parlamentarzystów klubu. Zaczęło się w ogóle od tego, co było 20 lat temu, jak Tusk przegrał wybory (...) Generalnie przekaz w stylu: 'głowy do góry, rządzimy dalej, to nie jest łatwe, ale jest możliwe' - relacjonował.

Donald Tusk miał też podkreślać wagę dzisiejszego spotkania koalicjantów. Mówił, że jeśli ono nie przyniesie takiego rozstrzygnięcia, jakiego byśmy się spodziewali, to w czwartek będzie nowy premier - powiedział jeden z polityków. Drugi potwierdził, że podobne słowa padły, ale nie traktowałby ich dosłownie, a raczej jako motywację.

Posłowie PiS pukają do premiera z "kontrolą", Zandberg pisze o "doskonałej ekipie"

Również w środę wieczorem z kontrolą poselską do KPRM przybyli posłowie PiS Dariusz Matecki i Bartosz Kownacki. Matecki relacjonował na platformie X, że otrzymali informacje o trwającym w kancelarii spotkaniu polityków KO i chcieli się spotkać z premierem, jednak nie zostali wpuszczeni.