Na najbliższym posiedzeniu Sejmu nie ma punktu dotyczącego ustawy medialnej - powiedział dziś szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Sejm zbiera się na trzydniowe posiedzenie w środę.

Ryszard Terlecki / Art Service 2 / PAP

Senat odrzucił w miniony czwartek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacja trafi teraz znów pod obrady Sejmu.



Wicemarszałek Sejmu pytany przez dziennikarzy, kiedy będzie rozpatrywane senackie weto do noweli, poinformował, że "nie ma go w tej chwili w programie tego posiedzenia". Dziś mamy program posiedzenia Sejmu na najbliższe dni, czyli środę, czwartek, piątek, i na tym posiedzeniu tego punktu nie ma - dodał Terlecki.

Jak zaznaczył, ustawa "wraca w kształcie, który niekoniecznie nam odpowiada, bo wraca z Senatu".

"Lex TVN"

Projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.



Według projektu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, by katalog państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.