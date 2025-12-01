Służba dyplomatyczna Unii Europejskiej wezwała w poniedziałek chargé d'affaires Białorusi w Brukseli w sprawie "hybrydowych działań podejmowanych z terytorium Białorusi, które stanowią zagrożenie" dla krajów członkowskich UE, o czym poinformował rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Litwy. To nie jedyna reakcja Zachodu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że KE pracuje nad kolejnymi sankcjami na Mińsk.

Von der Leyen: Pracujemy nad kolejnymi sankcjami na Białoruś

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda rozmawiał w poniedziałek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na temat coraz częstszych ataków hybrydowych wymierzonych w jego kraj, które są prowadzone z terytorium Białorusi. Po rozmowie von der Leyen poinformowała, że "KE pracuje nad kolejnymi sankcjami na Białoruś, a Litwa może liczyć na pełną solidarność".

Litwa jest w ostatnich tygodniach najczęstszym celem ataków hybrydowych prowadzonych z terytorium Białorusi. Lotniska w Wilnie i Kownie są regularnie czasowo zamykane ze względu na balony przemytnicze, wpuszczane stamtąd w litewską przestrzeń powietrzną, co stwarza zagrożenie dla ruchu lotniczego. Ostatni - jak do tej pory - taki incydent miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek i spowodował zamknięcie lotniska w Wilnie na 11 godzin.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w poniedziałek po rozmowie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą zamieściła wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o kolejnych krokach ze strony Komisji Europejskiej. "Sytuacja na granicy z Białorusią pogarsza się ze względu na coraz częstsze przypadki wtargnięcia przemytniczych balonów do przestrzeni powietrznej Litwy" - napisała na platformie X von der Leyen.

Atak reżimu Łukaszenki całkowicie niedopuszczalny. Szefowa KE grzmi

Podkreśliła zarazem, że "tego rodzaju hybrydowy atak reżimu Alaksandra Łukaszenki jest całkowicie niedopuszczalny".

Zaznaczyła, że Litwa może liczyć na pełną solidarność Komisji Europejskiej. "Przygotowujemy dalsze środki w ramach naszego systemu sankcji" - zapewniła. W ciągu ostatniego tygodnia wileńskie lotnisko z powodu balonów przemytniczych było zamykane trzykrotnie. Ostatnie zamknięcie trwało najdłużej, prawie 11 godzin port ponownie otwarto w poniedziałek. Zamknięcie dotknęło ponad 7,4 tys. pasażerów i 50 lotów.

Chargé d'affaires Białorusi w Brukseli wezwany na dywanik

Agresywne działania reżimu w Mińsku, o co jest on oskarżany przez Litwę i Unię Europejską, spotkały się także z reakcją na poziomie dyplomatycznym. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Litwy poinformował, że służba dyplomatyczna UE wezwała w poniedziałek chargé d'affaires Białorusi w Brukseli w sprawie "hybrydowych działań podejmowanych z terytorium Białorusi, które stanowią zagrożenie" dla krajów członkowskich UE.