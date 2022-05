W czasie rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu, posłowie mają zdecydować m.in. o ponownym wyborze Adama Glapińskiego na prezesa NBP i zająć się ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną. Najważniejsza jego część odbędzie się jednak poza parlamentem - po południu i wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbierze się klub parlamentarny PiS.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości / Leszek Szymański / PAP

Wyjazd ma charakter "mobilizujący". Po roku od ostatniego takiego wyjazdu władze klubu utraciły sterowność i potrzebne im odzyskanie dyscypliny. To szczególnie istotne przy planowanych na to posiedzenie decyzjach - w obu przeciągających się od miesięcy sprawach PiS nie tylko nie ma większości, ale też nawet pełnej zgody we własnym gronie.

Prace nad likwidacją Izby Dyscyplinarnej regularnie torpedują posłowie Solidarnej Polski, w sprawie prezesa NBP brakuje zgody przynajmniej kilku posłów samego PiS.

W tle przyspieszone wybory

Jeśli prezes Kaczyński nie wymusi dziś na klubie dyscypliny, to koalicja obie sprawy przegra, co zagrozi pewnie jej dalszemu istnieniu. Na tym właśnie będzie oparte jego mobilizujące wystąpienie - szef PiS może zagrozić wyrzuceniem nieposłusznych posłów, rządem mniejszościowym i przyspieszonymi wyborami.

Alternatywą jest trwanie bez możliwości działania, a z tym właśnie PiS zamierza skończyć.