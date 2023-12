Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie wiceminister sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha (KO). Z naszym gościem porozmawiamy o dzisiejszym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w wydanym wyroku uznał, że Polska musi złagodzić przepisy antyaborcyjne. Wytknął też nieprawidłowości przy wyborze sędziów, którzy orzekali w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.

Arkadiusz Myrcha / Albert Zawada / PAP

Porozmawiamy też o decyzji ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, który - po antysemickim incydencie wywołanym przez Grzegorza Brauna - zażądał od prokuratora krajowego wykazu wszystkich spraw dotyczących posła Konfederacji, by sprawdzić czy w ostatnich latach prokuratorzy nie byli wobec niego pobłażliwi. Dowiemy się też, czym dokładnie ma się zajmować powołany przez premiera Donalda Tuska międzyresortowy zespół ds. przywracania praworządności i porządku konstytucyjnego.

W rozmowie też pytania do Arkadiusza Myrchy jako posła KO, czy jego klub poprze wniosek Lewicy o usunięcie ze stanowiska wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

