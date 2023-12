Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie europoseł KO, Andrzej Halicki. Porozmawiamy z nim o ważnych wydarzeniach w Brukseli z ostatnich godzin. Przede wszystkim od odblokowaniu pierwszej zaliczki dla Polski w wysokości 5 mld euro.

Andrzej Halicki / Albert Zawada / PAP

Polityka PO zapytamy co spowodowało decyzję KE i kiedy do Polski trafią kolejne pieniądze.

Porozmawiamy też o historycznej decyzji o zaproszeniu Ukrainy do negocjacji w sprawie przystąpienia do UE i o roli, którą odegrały Węgry.

