"W najbliższych dniach spodziewana jest wizyta w Polsce specjalnego wysłannika USA ds. Ukrainy, generała Keitha Kellogga" - poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda po tym, jak spotkał się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Powiedział również, że Polska będzie popierała decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zwiększeniu progu minimalnych wydatków na obronność. "Przekazałem, że USA mogą liczyć na moje pełne wsparcie, jeśli chodzi o podnoszenie wydatków na obronność w ramach NATO" - dodał Duda.

Prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz obrony USA Pete Hegseth, Warszawa, 14 lutego 2025 / Radek Pietruszka / PAP

W piątek Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, spotkał się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z polskim prezydentem Andrzejem Dudą.

Do Polski przyleci specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Ukrainy

Duda podczas oświadczenia po spotkaniu wyraził satysfakcję, że Hegseth przyjechał do Warszawy bezpośrednio po swoich spotkaniach w kwaterze głównej NATO w Brukseli i po wizycie u amerykańskich żołnierzy w Niemczech.

Zwrócił uwagę, że rozmowa z Hegsethem była bardzo długa, "zwłaszcza ta część zamknięta, którą odbyliśmy w cztery oczy".

Wyrażam szczególną satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że też w najbliższych dniach spodziewamy się tutaj w Warszawie wizyty generała Kellogga, specjalnego wysłannika prezydenta Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. Wiadomo, że to jest dzisiaj ten jeden z najważniejszych tematów związanych z kwestiami naszego bezpieczeństwa - powiedział prezydent.

Mówił również, że "będziemy wspierali politykę prezydenta Donalda Trumpa, aby w NATO także została podjęta decyzja o zwiększeniu tego minimalnego progu wydatków na obronność". Ta kwestia zostanie poruszona też na czerwcowym szczycie NATO w Hadze - zapowiedział Duda.

/ Radek Pietruszka / PAP

Wyraził też satysfakcję, że w momencie, w którym rozpoczynają się poważne rozmowy nt. zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, "osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także i świata", przyjeżdżają do Polski, po to, aby na ten temat rozmawiać.

Fort Trump w Polsce? Prezydent po spotkaniu z szefem Pentagonu: Głęboko wierzę

Rozważania o powstaniu w Polsce Fort Trump, czyli stałej bazy wojsk USA, trwają już od kilku lat.

Po piątkowym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Andrzej Duda powiedział również to, że "głęboko wierzy w to, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju", i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu także i militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski.

Andrzej Duda powiedział też, że nie ma żadnych wątpliwości, że "mamy dzisiaj otwarte wielkie pole do budowania relacji polsko-amerykańskich, do ich umacniania".

W 2018 roku ówczesny sekretarz ds. sił lądowych w Pentagonie Mark Esper twierdził, że "Polska jest jeszcze niegotowa na Fort Trump".