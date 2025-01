Prezydent Andrzej Duda został polskim politykiem 2024 roku; głos na niego oddało 13 proc. badanych; politykiem minionego roku na świecie został prezydent elekt USA Donald Trump (14 proc. głosów) - wynika z sondażu CBOS.

Andrzej Duda i Donald Trump przed Białym Domem w czerwcu 2020 roku / Leszek Szymański / PAP

W sondażu ankietowanym zadano pytanie o to, któremu z polskich polityków i z polityków na świecie należy się miano polityka minionego 2024 roku.

Jeśli chodzi o polityka 2024 roku w Polsce, to prawie połowa badanych (48 proc.) nie wskazała żadnej osoby, która w ich opinii zasługiwałaby na takie wyróżnienie. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili respondenci, którzy nie chcieli lub nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie (30 proc.). Deklarowali, że nie interesują się polityką, nie znają polityków i nie mają opinii na ich temat. Około 16 proc. badanych jednoznacznie uznało, że w mijającym roku żaden ze znanych im przedstawicieli krajowej sceny politycznej nie wyróżnił się na tyle, by zasłużyć na tak zaszczytny tytuł, a 2 proc. badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Pozostali ankietowani wymienili w sumie ponad 30 nazwisk polityków i osobistości życia publicznego, z których jednak tylko ośmiu uzyskało co najmniej 2 proc. głosów.

Z badania wynika, że z minimalną przewagą miano polskiego polityka 2024 roku zdobył prezydent Andrzej Duda - z 13 proc. głosów. Drugie miejsce, z niewielką stratą do prezydenta (różnica poniżej 1 punktu procentowego), uzyskał zwycięzca poprzedniego rankingu, premier Donald Tusk (12 proc. głosów).

Trzecie miejsce, podobnie jak rok wcześniej, choć tym razem z wyraźnie słabszym wynikiem, przypadło marszałkowi Sejmu, liderowi Polski 2050 i kandydatowi na prezydenta Szymonowi Hołowni (4 proc. głosów).

Na kolejnych pozycjach znajdują się dwaj inni pretendenci do urzędu prezydenckiego: polityk Konfederacji Sławomir Mentzen oraz wiceprzewodniczący PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (po 3 proc. wskazań).

Po 2 proc. głosów uzyskali: polityk Konfederacji, europoseł Grzegorz Braun, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Po 1 proc. wskazań uzyskali: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja), wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, były premier Mateusz Morawiecki (PiS), minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Pozostałe 6 proc. ankietowanych wymieniło nazwiska ponad 20 innych polityków i osobistości życia publicznego.

/ Michał Czernek / PAP

Miano polityka roku 2024 na świecie Polacy przyznali w sondażu prezydentowi elektowi USA Donaldowi Trumpowi (14 proc. głosów). Na drugim miejscu znalazł się zwycięzca poprzedniego rankingu, ustępujący prezydent USA Joe Biden (9 proc. głosów), a trzecie miejsce zajął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, na którego głos oddało 5 proc. ankietowanych.

Na pozostałych miejscach - z 1 proc. wynikiem wskazań - znaleźli się: przegrana kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich w 2024 r. w USA Kamala Harris, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

Na innych polityków wskazało 3 proc. ankietowanych; 15 proc. odpowiedziało, że "nie ma takiego, nikt nie zasłużył"; 48 proc. badanych odparło, że "nie orientuje się, nie interesuje się, trudno powiedzieć", a 3 proc. badanych odmówiło odpowiedzi.

Badanie przeprowadzono w dniach od 28 listopada do 8 grudnia 2024 r. na próbie liczącej 915 osób w tym 56,6 proc. metodą CAPI, 26,9 proc. - CATI i 16,5 proc. - CAWI.