Premier Tusk we wpisie na platformie X w ostrych słowach odniósł się do decyzji prezydenta Nawrockiego o odesłaniu do kancelarii premiera wniosków o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów służb specjalnych. "To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!" - napisał Tusk.
"Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.
Szef rządu odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ws. nominacji oficerskich w służbach specjalnych.
We wtorek do kancelarii premiera przyszło pismo z kancelarii prezydenta, odsyłające wniosek o nominację na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW - przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Minister dodał, że rozumie to jako "ostateczną negatywną odpowiedź".