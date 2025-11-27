Oczekiwania prezydenta

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, został zapytany w czwartek w Polsat News, czy rzeczywiście jest to odmowna odpowiedź ze strony głowy państwa i czym jest podyktowana.

Pan prezydent Karol Nawrocki nie blokuje nominacji na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych (...). Odesłaliśmy te wnioski bez rozpatrzenia, ponieważ tak, jak wcześniej pan prezydent mówił, pan prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych - stwierdził Leśkiewicz.

Zwrócił uwagę, że potrzeba zorganizowania takiego spotkania wyszła ze strony kancelarii prezydenta i samej głowy państwa. Zatem szefowie służb specjalnych powinni się stawić w kancelarii prezydenta i spotkać się z panem prezydentem, bo właśnie o tych nominacjach na pierwszy stopień oficerski pan prezydent chciał z szefami służb porozmawiać - zaznaczył rzecznik głowy państwa.

Nie możemy tu mówić o negatywnej decyzji pana prezydenta, bo takiej decyzji po prostu nie ma. Nie ma żadnej decyzji w tej chwili pana prezydenta, bo pan prezydent najpierw chce spotkać się z szefami służb specjalnych, porozmawiać o tych konkretnych wnioskach nominacyjnych i wówczas te decyzje będą - podsumował Rafał Leśkiewicz.

Kosiniak-Kamysz nie zamierza odpuszczać

Stanowisko w tej sprawie zajął również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział on w czwartek, że "aż do skutku" będzie wnioskował o podpisanie przez prezydenta 136 nominacji na pierwsze stopnie oficerskie w SKW i ABW.

Wnioskuję jeszcze raz do pana prezydenta o podjęcie pozytywnej decyzji w nominowaniu na pierwsze stopnie oficerskie. Nie wolno przez pryzmat swoich poglądów politycznych, swojej czasem może nawet niechęci do rządu, karać młodych ludzi, którzy chcą służyć państwu polskiemu - powiedział szef MON. Powtórzył, że ewentualne różnice o charakterze politycznym nie powinny w żaden sposób dotykać młodych ludzi, których celem jest służba dla Polski.