IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty wydano dla wszystkich szesnastu województw. "W całym kraju czeka nas przymrozek; w obszarach podgórskich temperatura może spaść nawet do -7 st. C" – mówi synoptyk IMGW-PIB Szymon Ogórek.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Kolejna noc upłynie pod znakiem przymrozków, spadku temperatury poniżej zera można spodziewać się w całym kraju. Według IMGW termometry mogą pokazać miejscami -2, -4 stopnie C, a przy gruncie lokalnie ok. -6 stopni. W górach temperatura może spaść do ok -5 lub nawet -7 stopni, a przy gruncie do -9 stopni.

W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Kiedy nadejdzie wiosenna pogoda? "Zmiany w pogodzie będą nadchodzić powoli"

Synoptyk IMGW-PIB, pytany, kiedy zima odpuści i pojawi się prawdziwie wiosenna pogoda, przyznaje, że nie ma dobrych wiadomości dla wyczekujących ciepłych słonecznych dni. Zmiany w pogodzie będą nadchodzić powoli, ale od środy zrobi się cieplej - zaznaczył w rozmowie z PAP Szymon Ogórek.



Podkreślił przy tym, że najbliższej nocy temperatura pozostanie bez zmian i mróz odczują mieszkańcy całego kraju. Niemal w całej Polsce termometry spadną poniżej zera, jedynie z wyjątkiem okolic Wybrzeża, gdzie utrzyma się dodatnia temperatura - dodał.



Jak poinformował, najmniejszy przymrozek odnotują termometry na zachodzie kraju. Natomiast najsilniejszy spadek temperatury odczują mieszkańcy Pomorza, Wielkopolski, a także południowej Polski.

Poranek mglisty, mogą być trudne warunki dla kierowców

Nadchodzącej nocy osłabnie jednak wiatr. Utrzyma się wprawdzie jeszcze w północno wschodniej części Polski, ale będzie umiarkowany i słabnący. W związku z tym, lokalnie, zwłaszcza w centrum, nad ranem będą tworzyć się mgły, które mogą mieć wpływ na pogorszenie się warunków drogowych.



Wieczorem i w nocy zacznie także zanikać zachmurzenie. Jedynie obszary północno wschodniej części Polski, szczególnie Warmia, Mazury, Podlasie i Mazowsze, będą jeszcze pod wpływem przelotnych opadów deszczu ze śniegiem oraz śniegu.



Na pozostałym obszarze kraju rozpogodzi się i nie należy się już spodziewać opadów.