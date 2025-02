Po wiosennej aurze - ani śladu. Mało słońca, gęste, lokalnie marznące mgły, opady deszczu i śniegu - w nadchodzących dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Miejscami występują słabe i przelotne opady śniegu. Na zachodzie kraju - prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a na Wybrzeżu Zachodnim - deszcz. Synoptycy prognozują również występowanie lokalnej mgły, która będzie zamarzać i ograniczy widzialność nawet do 100 m.

Temperatura minimalna wynosi od 4 st. C na zachodzie kraju, a także lokalnie na wschodzie i w centrum, do 1 st. C w północno-zachodniej części kraju. Nieco chłodniej jest w rejonach podgórskich, gdzie temperatura utrzymuje się w okolicy minus 1 stopnia. Najcieplej jest nad samym morzem, gdzie termometry pokazują nawet 2 st. Celsjusza.

Pochmurna noc, z możliwymi opadami śniegu

Noc szykuje się pochmurna. Tej nocy prognozowane są słabe opady śniegu na wschodzie kraju. Lokalnie na zachodzie utworzą się mgły, które lokalnie ograniczą widzialność nawet do 100 m.



Temperatura w nocy będzie kształtować się od około minus 4 st. C na południu, wschodzie i w Polsce centralnej, do ok. 1 st. C na północnym zachodzie kraju. Natomiast w rejonach podgórskich temperatura spadnie nawet do minus 8 st. Celsjusza.

Poniedziałek z mrozem na wschodzie kraju

W poniedziałek na wschodzie i na północy kraju ma być pochmurno, ale ze sporymi rozpogodzeniami. Na wschodzie pojawią się również słabe opady śniegu, a w strefie nadmorskiej padać będzie deszcz ze śniegiem.



Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do minus 12 stopni. Mróz ściśnie również na wschodzie - tam około minus 3 st. Celsjusza.

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy