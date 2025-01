Organizacje takie jak ECMWF, NASA, NOAA, brytyjskie Biuro Meteorologiczne, Berkeley Earth i WMO wspólnie skoordynowały publikację swoich obserwacji dotyczących globalnego monitorowania klimatu. Placówki podkreśliły wyjątkowe warunki, jakie panowały w 2024 roku.

Szczególnie ciepła była przede wszystkim pierwsza połowa 2024 roku, gdzie w każdym miesiącu odnotowywano wyższą globalną temperaturę niż w poprzednich latach. To sprawiło, że przez 13 miesięcy mieliśmy serię rekordowej miesięcznej temperatury, która zakończyła się w czerwcu.

Natomiast miesiące od lipca do grudnia zajmowały drugie miejsce pod względem najwyższej temperatury - zaraz po 2023 roku. Wyjątek stanowi sierpień, który był tak samo ciepły jak ten w 2023. Najcieplejszym dniem w historii pomiarów był 22 lipca, kiedy globalna temperatura wyniosła dokładnie 17,16 st. C.

"Utrzymująca się wyjątkowo wysoka średnia globalna temperatura miesięczna w pierwszej połowie 2024 roku wskazywała już od późnego lata, że prawdopodobnie przewyższy on 2023, zapisując się w historii jako najcieplejszy. Co więcej, 2024 był pierwszym rokiem, w którym anomalia temperatury rocznej przekroczyła próg 1,5 st. C powyżej poziomu przedindustrialnego. Średnia z lat 2023-2024 również przekroczyła ten poziom. Chociaż nie oznacza to przekroczenia limitu ustalonego w Porozumieniu Paryskim (odnosi się on do anomalii temperatury uśrednionej co najmniej na 20 lat), to potwierdza fakt, że globalna temperatura rośnie ponad poziom, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia współczesna ludzkość" - napisali naukowcy w informacji przesłanej do mediów.