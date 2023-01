Jak podaje IMGW, większe przejaśnienia w drugiej części nocy możliwe są na zachodzie i na północnym zachodzie. Na północnym wschodzie prognozowane są opady śniegu, w centrum i na północy kraju śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu głównie deszczu. Śnieg może spaść także w Karpatach. W pasie od Warmii i Mazur, przez centralną Polskę po Lubelszczyznę możliwe są opady marznące. Na północnym wschodzie może spaść do 7 cm, a w Karpatach do 5 cm śniegu.

Na zachodzie opadów będzie mniej, ale pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Prognozowana temperatura minimalna to od minus 7 na Suwalszczyźnie, w centrum około minus 1, do plus 5 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, jedynie w Bieszczadach nieco silniejszy. Na Podkarpaciu w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h.