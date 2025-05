To nie jest maj naszych marzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części 6 województw. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w nocy z 17 na 18 maja.

Pora przygotować się na przymrozki - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części powiatów z 6 województw na wschodzie i południu kraju.

Alerty obejmują powiaty z województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na tych obszarach prognozowany jest spadek temperatury do około 1 st. C, a przy gruncie do minus 2 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 23 w dniu 17 maja do 6 rano następnego dnia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.