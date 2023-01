We wtorek będzie pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - poinformowała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na zachodzie i nad morzem możliwe opady deszczu. W górach spadnie 5 cm śniegu.

Temperatura maksymalna od -3 stopni Celsjusza w dolinach górskich Karpat do 5 stopni na Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 100 km/h, które będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju opady śniegu, a na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu prognozowane są opady deszczu. Nad morzem możliwe są słabe burze. W miejscach, gdzie będzie padał śnieg, spadnie go ok. 5-7 cm.

Temperatura minimalna od -5 stopni Celsjusza na Podhalu, -2 stopnie na wschodzie, około zera w centrum kraju, do 2 stopni na Wybrzeżu.

Wiatr będzie umiarkowany, dość silny i porywisty do 65 km/h. Nad morzem wiatr będzie okresami silny z porywami do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W miejscach, gdzie będzie padał śnieg, wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.