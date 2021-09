Wtorek będzie kolejnym, pogodnym dniem, bez opadów i maksymalną temperaturą dochodzącą do 23 stopni na zachodzie kraju. Ten tydzień będzie wyjątkowo pogodny w całym kraju. Jak prognozują synoptycy, w czwartek można się spodziewać nawet 26 kresek na termometrach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Wtorek zapowiada się jako bardzo pogodny dzień. Po rześkim poranku z temperaturami od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 15 stopni na zachodzie kraju, większość mieszkańców Polski czeka słoneczna pogoda, bez opadów deszczu.

To kolejny dzień bez deszczu i z dużą dozą słońca. Niewielkiego zachmurzenia spodziewać się należy w zachodniej części kraju. Po południu, w rejonach podgórskich Sudetów, może spaść naprawdę symboliczny deszcz. W ciągu dnia temperatura osiągnie maksymalnie od 17 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, przez 21 stopni w centrum, do 22-23 stopni na zachodzie kraju. Kolejne dni zapowiadają się podobnie, z systematycznie rosnącymi temperaturami. W czwartek na zachodzie Polski może ona przekroczyć 26 stopni Celsjusza - powiedziała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.



Wieczorem zachmurzenie będzie zanikać. Noc będzie bezchmurna. Na zachodzie kraju i nad morzem mogą pojawić się mogą mgły, ograniczające widoczność do kilkuset metrów. W nocy z wtorku na środę termometry wskażą od 5 do 7 stopni na wschodzie kraju, około 10 stopni w centrum, 12 stopni na zachodzie kraju i około 14 stopni nad morzem.