To będzie mroźny tydzień w całej Polsce. Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w nocy z wtorku na środę w rejonach podgórskich temperatura może spaść nawet do – 20 °C, a na południu kraju do -13°C. Ujemne temperatury mają się utrzymywać przez całą dobę w dużej części kraju.

Dziś będzie na ogół pochmurnie. Poprószy śnieg - najintensywniej na południowym zachodzie. Kierowcy na Pomorzu muszą uważać, bo wieczorem jezdnie mogą być oblodzone. Z kolei w nocy intensywnie będzie tam padał śnieg. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7°C w kotlinach karpackich i -5°C na północnym wschodzie do 0°C na zachodzie i około 4°C nad morzem. W nocy w niektórych kotlinach górskich może być nawet -11°C. Nad morzem nadal wiał będzie dość silny, okresami silny wiatr, który w porywach osiągać może do 85 km/h. Trzeba się spodziewać zamieci i zawiei śnieżnych. Pogoda we wtorek Zobacz również: Minus 60 stopni Celsjusza w Jakucji. Tak zimno nie było od lat Po ataku śniegu będziemy mieli atak mrozu - podkreślił w rozmowie z Radiem RMF24 Grzegorz Walijewski z IMGW. Tylko na północnym wschodzie może spaść do 6 cm śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -7°C w kotlinach karpackich, -5°C w kotlinach sudeckich i -3°C na wschodzie, do -1°C na zachodzie. Bez mrozu tylko nad morzem, około 2°C. Znów mocno będzie wiało - tym razem we wschodniej części wybrzeża. Noc z wtorku na środę będzie bardzo mroźna. Miejscami, szczególnie w centrum może być ok. -12°C, -15 °C. W obszarach podgórskich, wysoko w górach może się pojawić nawet dwójka z przodu, czyli - 20°C. Szczególnie wschodnia część kraju będzie chłodna. Zachodnia nieco cieplejsza, ale mimo wszystko -8°C, -10°C - podkreśla Walijewski. Tylko nad morzem około -3°C. Pogoda w środę W środę śnieżnie będzie na wschodzie i południu kraju. Nie będzie padać na północy, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalnie wyniesie od -6°C na wschodzie, około -4°C w centrum, na zachodzie i południu, do 0°C nad morzem. Nad morzem może mocniej powiać. Pogoda w czwartek i piątek W nocy ze środy na czwartek i z czwartku na piątek najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam termometry mogą wskazać -14°C. Na południu mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem. W niektórych rejonach pojawi się też marznący deszcz powodujący gołoledź. Pogoda w weekend Pod koniec tygodnia możliwe jest ocieplenie. W kraju będą przeważać opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W sobotę tylko na północy będzie padał śnieg. Możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, tylko w sobotę na północnym wschodzie od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w sobotę na wybrzeżu dość silny i porywisty. Jaka pogoda w święta? Zobacz również: RCB ostrzega przed zamieciami. "Zostań w domu, jeśli możesz" W rozmowie z Radiem RMF24 Grzegorz Walijewski był spytane o prognozy na święta Bożego Narodzenia. Śnieg będzie się utrzymywał, bo będzie chłodno, ale czy wytrzyma do świąt? Powiem szczerze, że całkiem sporo śniegu napadało, więc jest szansa, że właśnie w centralnej, wschodniej, południowej części kraju śnieg się utrzyma do świąt. W zachodniej Polsce śniegu było mało, więc szanse są coraz mniejsze. Prognozy nie są zbyt optymistyczne, więc jedna połowa raczej będzie biała, a druga mniej biała - podkreślił.



