Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami. Alert objął niemal cały kraj. Dodatkowo IMGW ostrzega przed oblodzeniem na północy i południu kraju.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w niemal całym kraju. Wyjątkiem jest północno-wschodnia część województwa podlaskiego oraz wschodnia część woj. warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia przed przymrozkami w niektórych regionach obowiązują do piątku 9 kwietnia. Synoptycy z IMGW prognozują, że miejscami temperatura powietrza może spaść do około -4 st. C, a przy gruncie do -6 st. C.

Dodatkowo IMGW ostrzega również przed oblodzeniem na północy i południu kraju. Tym alertem zostały objęte województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz południowe części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na terenie objętym ostrzeżeniem przed oblodzeniem synoptycy IMGW prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników i ich oblodzenie po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego i przejściowo topniejącego śniegu. Temperatura minimalna może wynieść od -2 st. C do 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do -4 st. C.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują do czwartku do około godziny 8 rano.

W Tatrach i Beskidach pojawią się opady śniegu. Alerty obowiązywały do godziny 20 w środę.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.