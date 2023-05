W sobotę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północy do 22 st. C na południowym wschodzie, nad morzem i w dolinach górskich od 14 st. C do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.



W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 2 st. C w kotlinach sudeckich, 3 st. C na Podlasiu (lokalnie przygruntowe przymrozki do -1 st. C), około 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Półwyspie Helskim. Wiatr słaby, zmienny.



W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, nad morzem i w dolinach górskich od 14 st. C do 18 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.