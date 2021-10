​We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jednak na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się deszczowe chmury, które będą przemieszczać się na wschód - powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

Jak zapowiadają meteorolodzy z IMGW, wtorek na południu, w centrum i na wschodzie kraju będzie jeszcze pogodny i słoneczny. Mniej słońca zobaczą mieszkańcy północno-zachodniej cześci Polski.

We wtorek na przeważającej części kraju będzie słonecznie. Na zachodzie i północnym zachodzie Polski więcej chmur. W godzinach popołudniowych na Dolnym Śląsku możliwe są burze z opadami do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Będzie także odczuwalny wiatr, w całym kraju porywisty - prognozuje Anna Woźniak z IMGW.



Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat podmuchy wiatru będą osiągały 60/h, a wysoko w tatrach nawet 90 km/h. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19-21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 25 stopni na południu.