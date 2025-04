Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od piątku godz. 11 i potrwają do godz. 23. Do godz. 10 obowiązują te same ostrzeżenia na krańcach woj. dolnośląskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Do Polski napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie

Jak informuje IMGW, północna i częściowo zachodnia część kontynentu pozostaną w obszarze wyżu z centrum nad Morzem Norweskim. Na krańcach zachodnich oraz na południu i południowym wschodzie Europy będą zalegały niże.

Północna część kraju będzie pod wpływem klina wspomnianego wyżu znad Morza Norweskiego, który będzie umacniać się także nad Skandynawią. Natomiast południowa Polska pozostanie w obszarze oddziaływania zatoki niżowej, z systemem frontów atmosferycznych, która wolno będzie spychana na południowy wschód, przez rozbudowujący się na południe klin wyżowy.

Napływające z północy coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie, stopniowo będzie wypierać cieplejsze i wilgotniejsze powietrze z południa kraju. Prognozuje się wzrost ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W górach możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem

W piątek na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od północnego zachodu rozpogodzeniami.

W południowo-wschodniej części okresami opady deszczu stopniowo od północnego zachodu zanikające, po południu na południowym wschodzie miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów deszczu w centrum i na południu kraju 5-20 mm, na południowym wschodzie około 30 mm i tam możliwe punktowa kumulacja opadów do 50 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na wybrzeżu, około 14 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i północny. Wysoko w Sudetach oraz w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe tylko na południowym wschodzie i początkowo na południu umiarkowane i duże. Miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, a początkowo możliwe burze i tam miejscami prognozowana suma opadów do 20 mm. Wysoko w Karpatach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna od -2 st. C na północy, w centrum około 1 st. C i tam oraz w rejonach podgórskich Sudetów przy gruncie spadek do około -3 st. C; na południowym wschodzie do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.