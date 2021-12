Pochmurna i śnieżna niedziela. W całym kraju – jak przewidują synoptycy – od rana utrzymywać się duże zachmurzenie, a także opady śniegu. Będzie dość zimno - od minus 2 st. C. na Podlasiu do 4 st. C. na Dolnym Śląsku – mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Natomiast IMGW wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dla 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje do poniedziałku.

