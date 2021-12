W nocy pogoda się pogorszy. W całym kraju będzie pochmurno, ale i mroźno. Na południu wystąpią mgły. Z zachodu nadejdzie ocieplenie.

Według prognozy przygotowanej przez Dorotę Pacochę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w nocy na Podhalu i na obszarach podgórskich temperatura może spaść nawet do -17 stopni Celsjusza.



IMGW prognozuje, że w nocy będzie pochmurno. Na południowym wschodzie kraju i na krańcach północno-zachodnich miejscami poprószy śnieg. Lokalnie na południu wystąpi marznąca mgła, która ograniczy widoczność do 400 metrów.



Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni na Suwalszczyźnie. Na przeważającym obszarze temperatura wyniesie od -10 do -8 stopni. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - około minus 5 stopni. Najchłodniej będzie na Podhalu i na obszarach podgórskich - od -17 do -13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie silniejszy niż w ciągu dnia w porywach do 55 km/h.



We wtorek z zachodu przyjdzie do Polski ocieplenie. To spowoduje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia od zachodu zaczną napływać do Polski opady śniegu. Stopniowo będą one przechodziły w deszcz ze śniegiem i w marznący deszcz powodujący gołoledź. Na południowym wschodzie i na Wybrzeżu słabe opady śniegu - mówi Dorota Pacocha z IMGW.



Najniższa temperatura wyniesie we wtorek -6 stopni Celsjusza na północy i na północnym wschodzie. W centrum kraju będzie ok. -1 stopnia. Najcieplej będzie na zachodzie do plus 3 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem silny do 65 km/h. Na Suwalszczyźnie porywy wiatru będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne.