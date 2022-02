​Niż Antonina i Bibi będą przechodziły nad Polską w najbliższym tygodniu. Oznacza to, że można się spodziewać silnego wiatru, opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Poprawy pogody można się jednak spodziewać od czwartku - podaje IMGW.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Poniedziałek, 21 lutego. Prognoza pogody

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże niemal w całym kraju, ale od zachodu wkroczą przejściowe rozpogodzenia. Można spodziewać się deszczu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na południu kraju. W Karpatach spadnie śnieg - do 10 cm. Lokalnie możliwe są burze oraz mały grad.

Termometry pokażą od 5 do 9 stopni Celsjusza. Zimniej będzie na terenach podgórskich - od 2 do 5 stopni.

Wiatr będzie silny, w porywach do 70 km/h, a przejściowo do 90 km/hm. Najmocniej wiać będzie nad morzem (w porywach do 100 km/h) oraz w górach (nawet do 130 km/h). W wyższych partiach spodziewane są zamiecie oraz zawieje śnieżne.

Wtorek, 22 lutego. Prognoza pogody

Drugi dzień tygodnia także będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Będzie także nieco chłodniej - od 2 stopni na północy do 6 stopni Celsjusza na Zachodzie. W rejonach podgórskich temperatura będzie się wahała od 0 do 3 stopni. Wiatr będzie jednak słabszy, w porywach do 65 km/h.

Podróżujący w góry muszą jednak uważać - tam wciąż będą występowały zawieje i zamiecie śnieżne.

Środa, 23 lutego. Prognoza pogody

W środę Polska będzie pod wpływem głębokiego niżu. Znowu mocniej powieje - w porywach wiatr będzie osiągał prędkość w porywach do ok. 70 km/h, a nad morzem nawet 80 km/h.

Najcieplej będzie na zachodzie - termometry pokażą tam 8 stopni. Cieplejsze ubrania będą musieli przygotować mieszkańcy południowego wschodu, gdyż tam słupki rtęci sięgną zaledwie 2 stopni.

Opady będą zróżnicowane - od deszczu po śnieg.

Czwartek, 24 lutego. Prognoza pogody

Czwartek przyniesie rozpogodzenie. Będzie bardzo słonecznie, a tylko na wschodzie i południu miejscowo pojawią się chmury oraz słabe opadu śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatury sięgną 10 stopni. W centrum Polski spodziewane jest 7 stopni, a na północnym wschodzie - 3 stopnie.

Piątek, 25 lutego. Prognoza pogody

W ostatni dzień przed weekendem będzie dużo rozpogodzeń. Jednocześnie jednak spodziewanych jest sporo przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a przejściowo także śniegu.

Termometry pokażą od 4 do 10 stopni. Na północy kraju będzie jednak wietrznie - wiatr w porywach sięgnie 60 km/h.

Sobota, 26 lutego. Prognoza pogody

W weekend należy spodziewać się ochłodzenia. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Dominować będzie jednak słoneczna pogoda.

Temperatura w nocy będzie poniżej zera, natomiast w dzień wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza.