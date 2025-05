"Uwaga! Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - poinformował w środę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują dziś od godz. 15 do 21. Gdzie obowiązują alerty?

/ Shutterstock Ostrzeżenia IMGW przed silnymi burzami będą obowiązywać w środę w godz. 15-21. Alerty przed burzami wydano dla: województwa zachodniopomorskiego,

województwa lubuskiego,

zachodnich krańców województwa wielkopolskiego,

zachodnich krańców województwa dolnośląskiego.

województwa pomorskiego,

województwa kujawsko-pomorskiego. Przed burzami z silnym deszczem z kolei dla: podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

części małopolskiego,

części lubelskiego,

części mazowieckiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia, jak tłumaczą synoptycy, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia". Instytut zalecił ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Mapy pogodowe Zobacz również: Grobowce z okresu Nowego Państwa. Sensacyjne odkrycie w Egipcie

Eksplozja nad Oceanem Indyjskim. Starship Elona Muska się rozpadł

Chwile grozy na pokładzie samolotu. Maszyna "zatrzymała się w powietrzu"