Minus 7 st. C - nawet tyle pokażą termometry na Podlasiu w ciągu najbliższych nocy. W pozostałej części kraju nie będzie o wiele cieplej: od minus 5 st. C do 0. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia (żółte alerty) przed przymrozkami dla całej Polski. Do kiedy obowiązują?

Pogoda w weekend. IMGW ostrzega przed przymrozkami / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Mroźno, ślisko, niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia

Jak informują synoptycy IMGW, noc z soboty na niedzielę będzie pogodna na północy i w centrum kraju. Pojawią się natomiast przymrozki.

Termometry wskażą -7 st. na Podlasiu, -1 st. C na zachodzie. W środkowej Polsce od -3 do 0 st. C. Na Wybrzeżu temperatura wyniesie około 1 st. C. W południowej Polsce w nocy będzie natomiast od -5 st. C do 0. Tam dodatkowo wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przed tymi zjawiskami ostrzeżenie 1. stopnia wydał IMGW.

Alert dotyczący oblodzenia oraz opadów marznących obowiązuje do niedzieli do godz. 9:00, natomiast ten dotyczący przymrozków - do poniedziałku do godz. 9. Na drogach i chodnikach będzie ślisko i niebezpiecznie.

Ostrzeżenia dotyczące oblodzenia wydano także dla województwa lubelskiego i śląskiego. Również tam prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

W nocy z soboty na niedzielę ostrzeżenia o przymrozkach dalej będą obowiązywać i obejmą cały kraj. Utrzymają się do poniedziałku do godziny 9.00.

Polska objęta żółtymi alertami (1. stopnia) przed przymrozkami oraz - w części kraju - przed marznącymi opadami / IMGW / Materiały prasowe

Na zachodzie pojawią się dodatkowo krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Wiatr na przeważającym obszarze kraju będzie słaby. Na południowym wschodzie umiarkowany o kierunku północno-wschodnim.

W niedzielę będzie pochmurno na północy i południu kraju, ale - w ciągu dnia - odrobinę cieplej. Na Podkarpaciu i na północy spadnie deszcz, lokalnie również deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, 4 st. C na Suwalszczyźnie, do 8 st. C na zachodzie.

Na wybrzeżu chwilami silnie powieje. Wiatr będzie porywisty - do 55 km/h.

Początek przyszłego tygodnia niestety bez pogodowych zmian

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie z kolei pochmurna. Nie ustaną opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

W Sudetach i Karpatach nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Termometry wskażą -6 st. C w rejonach Karpat, -5 st. C na północnym-wschodzie, -1 st. C na Podkarpaciu.

Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie 1 st. C.