"Uwaga! Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - poinformował w środę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują dziś od godz. 15 do 21. Gdzie obowiązują alerty?

/ Shutterstock Ostrzeżenia IMGW przed silnymi burzami będą obowiązywać w środę w godz. 15-21. Alerty wydano dla: województwa zachodniopomorskiego,

województwa lubuskiego,

zachodnich krańców województwa wielkopolskiego,

zachodnich krańców województwa dolnośląskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia, jak tłumaczą synoptycy, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia". Instytut zalecił ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Mapy pogodowe Zobacz również: Grobowce z okresu Nowego Państwa. Sensacyjne odkrycie w Egipcie

