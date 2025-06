Burze, silne opady deszczu, a lokalnie nawet grad. Pogoda w środę będzie bardzo dynamiczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami w 11 województwach.

Ostrzeżenia I i II stopnia w 11 województwach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ostrzeżenia II stopnia

Ostrzeżenie II stopnia wydano dla woj. kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Największa intensywność zjawisk wystąpi w nocy" - podano w komunikacie.

Ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenie I stopnia przed burzami obowiązuje w woj. zachodniopomorskim oraz części woj. pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Na tych terenach IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Alerty będą obowiązywać - w zależności od regionu - do czwartkowego poranka.

Instytut zastrzega, że ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenia mogą być aktualizowane.

Mapa ostrzeżeń IMGW / IMGW /

Alerty I i II stopnia. Co oznaczają?

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jaka pogoda w środę?

W środę - według prognoz - temperatura maksymalna wyniesie od 22-25 st. C na północy oraz w rejonach podgórskich, do 26-29 st. C na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego, około 20 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, a w czasie burz porywy do 80 km/h.

W nocy ze środy na czwartek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tam na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenia umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm.

Temperatura będzie umiarkowana, od 14 do 19 st. C, w rejonach podgórskich chłodniej, 12-14 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny. W porywach do 70 km/h, przeważnie z kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 95 km/h.