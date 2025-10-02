Tęsknisz za złotą polską jesienią? Nie trać nadziei! Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że już za kilka dni zrobi się znacznie cieplej. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 20 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Przełom września i października pokazał nam mało atrakcyjną odsłonę jesieni. Dużo było chłodu, deszczu i pochmurnych dni, a mało aury zachęcającej do wypoczynku na świeżym powietrzu. Na szczęście nadchodzi zmiana.

Prognozy IMGW na czwartek i piątek pokazują, że na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 15 stopni. W pozostałych regionach ma być niewiele chłodniej - 10-12 stopni. Noce nadal będą chłodne - mogą zdarzać się nawet delikatne przymrozki.

Jaka aura czeka nas w kolejnych dniach? W sobotę nigdzie nie powinno padać, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podkarpaciu do nawet 17 na zachodzie kraju.

W niedzielę w całym kraju przydadzą się parasole. Termometry pokażą od 9 stopni na Podlasiu do 15 w województwie zachodniopomorskim.

Przelotny deszcz czeka nas również w poniedziałek praktycznie w całej Polsce. Pocieszeniem może być fakt, że będzie nieco cieplej. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu przez 14 na Podlasiu aż do 17 stopni na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

We wtorek nadejdzie moment, który poprawi wielu osobom humor - po dłuższej przerwie termometry znów pokażą nawet 20 stopni. Kolejny raz najcieplej będzie na zachodzie kraju, ale w innych regionach temperatura będzie niewiele niższa. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą liczyć na 17 stopni, a Małopolski i woj. śląskiego na 18. Padać może na Pomorzu, Podlasiu i w województwie warmińsko-mazurskim.

Środa przyniesie więcej deszczu, ale jednocześnie jeszcze wyższą temperaturę w większości regionów. Temperatura maksymalna wyniesie od około 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni.