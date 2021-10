Do godzin południowych w poniedziałek na terenie całego kraju powinno być pogodnie - powiedział Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia od zachodu zacznie do Polski wchodzić chłodny niż z opadami deszczu, które do wieczora obejmą przygraniczne województwa.

