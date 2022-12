Temperatura minimalna -77 stopni Celsjusza, maksymalna -9 i niskie ciśnienie - 8 hektopaskali. To na szczęście nie są warunki na Ziemi. Taka jest pogoda na Marsie. Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW stworzyło specjalną stronę, na której prezentowane są warunki, jakie panują na Czerwonej Planecie. Dane pochodzą przede wszystkim z czujników łazika Curiosity.

/ IMGW / Materiały prasowe

Kluczem do poznania tajemnic Marsa jest gromadzenie danych z kolejnych misji marsjańskich oraz ciągła obserwacja planety. Jeśli chcemy jako ludzkość w niedalekiej przyszłości wylądować na powierzchni Marsa, musimy poznać jego środowisko.

W czasach wielkich odkryć geograficznych obserwacje wykonywali europejscy żeglarze. Dziś w przestrzeni kosmicznej rolę wielkich odkrywców przejmują sondy i próbniki planetarne, które są naszymi zmysłami na innych planetach Układu Słonecznego. Sondy międzyplanetarne sprawiły, że Mars, zaraz po Ziemi, jest najlepiej poznaną planetą Układu Słonecznego. W tej chwili na orbicie Czerwonej Planety działa osiem satelitów, a powierzchnię badają trzy łaziki i lądownik. Wspólnie dają tak dokładne dane, że możemy nawet sprawdzać codzienną pogodę dla Marsa.

Teraz dane z czujników na Marsie analizuje i prezentuje na specjalnej stronie też Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

Kliknij i zobacz serwis IMGW z pogodą na Marsie

"Głównym dawcą danych jest łazik Curiosity"

Można powiedzieć, że Mars jest teraz oblegany, ale głównym dawcą danych jest łazik Curiosity, który mierzy temperaturę, ciśnienie, temperaturę gruntu i robi to bardzo dokładnie. Te dane w trybie online przesyła do centrów obliczeniowych na Ziemi, a z tych danych korzysta też Centrum Modelowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te dane są otwarte. Na bazie tego powstała strona, gdzie dane są prezentowane. Oczywiście z delikatnym opóźnieniem, bo wiadomo, że Mars jest daleko - mówi astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jeżeli oglądaliście film "Marsjanin", to na pewno wiecie, że dni na Marsie liczone są jak tak zwane sole. Na stronie IMGW widać, że poszczególnym solom przyporządkowano ziemskie daty. To oczywiście z czasem się rozjedzie, bo Czerwona Planeta obraca się wolniej i marsjańska doba ma niespełna 40 minut więcej niż ta na Ziemi.

Jak więc wygląda pogoda na Marsie? Patrząc na ostatnie dni od 16 listopada do 25 listopada, to temperatura maksymalna waha się - pewnie zależy to od różnych czynników - natomiast generalnie jest to około -10 stopni Celsjusza, temperatura minimalna sięga nawet -77 stopni. Temperatura gruntu czasami jest nawet powyżej zera. Nie zapominajmy, że ciśnienie liczone w hektopaskalach na Marsie wynosi około ośmiu. U nas to jest średnio 1013 hektopaskali - mówi astronom.

Co nas czeka w przyszłości jeżeli chodzi o pogodę na Marsie? Na pewno trzeba liczyć się z tym, że na Czerwonej Planecie pojawi się więcej czujników, które będą zbierały więcej informacji. Na pewno będą też pierwsze przymiarki do prognozowania pogody, a nie tylko odczytywania, jakie warunki panowały kilka dni temu. W przypadku, gdy na Marsie pojawią się ludzie, takie przewidywanie pogody będzie koniecznością.